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Борис Ачба.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Интервью гендиректора "Абхазавтодор" о ремонте дорог на радио Sputnik

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Генеральный директор Госкомпании "Абхазавтодор" Борис Ачба рассказал Sputnik об итогах 15 заседания Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству Абхазии и России.

По решению Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству Абхазии и России, на дорожную инфраструктуру в республике в 2017 году выделено 193 миллиона рублей, сообщил Ачба.

"На 2018 год выделено 179 миллионов рублей и на 2019 год 53 миллиона рублей. В этом году нашей Госкомпании необходимо возвести немалое количество подпорных стен по центральной трассе от Псоу до Сухума, в Гагрском районе — это Цандрипш", — добавил он.

Остальная часть денег будет потрачена как на городские, так и на сельские дороги.

"Это в городе Гагра и в поселке Пицунда, далее в городе Гудаута будут восстановлены четыре улицы, еще сельская дорога в селе Джирхуа. Речь идет не только об асфальтовом покрытии дорог, но и о ремонте ливневых канализаций", — отметил Ачба.

По городу Сухум запланирован ремонт дороги по улице Адыгейская, и уже в следующем году на этой улице будет новый асфальт.

По Сухумскому району будут отремонтированы улицы Гумская и дорога в Каманы. Протяженность дороги порядка 14 километров. Также в селе Агубедиа будет восстановлена дорога, сообщил гендиректор "Абхазавтодора". 

Объем финансирования Абхазии Российской Федерацией в 2017 году увеличится с 2 до 2,5 миллиардов рублей.   

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