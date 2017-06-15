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Батал Кобахия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кобахия: возникла угроза обрушения части Кодорской крепости

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Темы:
Охрана историко-культурного наследия (108)
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Река Кодор изменила течение и подмывает тысячелетнюю крепость у села Атара Абхазская, к чему приведет противостояние крепости и реки, рассказал в эфире радио Sputnik замминистра культуры Абхазии Батал Кобахия.

"Река изменила русло и стала подмывать берег, возникла угроза обрушения части Кодорской крепости", — сказал Кобахия. 

Но, по словам замминистра культуры, требуются капитальные работы – сооружение тридцатиметровой опорной стены.

Как рассказал Батал Кобахия, начало строительства Кодорской крепости относится к периоду расцвета Абхазского царства (IX-X века). Постройка продолжалось до XIV- XV веков во времена объединенного грузино-абхазского царства.  Это оборонительное сооружение площадью в два квадратных километра с сигнальной башней и руинами храма внутри. Башня высотой четырнадцать метров визуально сообщалась с подобными ей в Цебельде и селе Члоу.

Кодорская крепость – одно их немногих хорошо сохранившихся средневековых укреплений на территории Абхазии. Сильно пострадала она во время грузино-абхазской войны. Спустя тысячелетие после постройки ей снова пришлось стать оборонным сооружением.

Темы:
Охрана историко-культурного наследия (108)

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