Тарба: абхазская сельхозпродукция должна идти на местный рынок

"Продукция, производящаяся в Абхазии, в первую очередь должна идти на местный рынок", — сказал корреспонденту Sputnik министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба.

По словам министра, для того чтобы сельское хозяйство в Абхазии развивалось, необходимо производителям сельхозпродукции заключать прямые договоры с курортами республики.

"Когда будут заключаться прямые договоры курортов с производителями сельскохозяйственной продукции, они будут закупать продукцию. За счет этих денег, производители смогут производить лечение, обработку, тогда сохранятся все наши насаждения", — добавил министр.

По словам Тарба, объем производства сельхозпродукции в республике уже сейчас позволяет обеспечивать курортную сферу необходимой продукцией.

При заключении прямых договоров с курортами жизнь частных производителей также облегчится, у них появится возможность быстрее реализовать свою продукцию, считает министр.