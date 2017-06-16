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Даур Тарба на заседании кабмина об исполнении Республиканского бюджета
© Sputnik / Томас Тхайцук

Тарба: абхазская сельхозпродукция должна идти на местный рынок

Радио
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Министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба рассказал Sputnik о взаимодействии производителей сельхозпродукции с курортной сферой.

"Продукция, производящаяся в Абхазии, в первую очередь должна идти на местный рынок", — сказал корреспонденту Sputnik министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба.

По словам министра, для того чтобы сельское хозяйство в Абхазии развивалось, необходимо производителям сельхозпродукции заключать прямые договоры с курортами республики. 

"Когда будут заключаться прямые договоры курортов с производителями сельскохозяйственной продукции, они будут закупать продукцию. За счет этих денег, производители смогут производить лечение, обработку, тогда сохранятся все наши насаждения", — добавил министр.

По словам Тарба, объем производства сельхозпродукции в республике уже сейчас позволяет обеспечивать курортную сферу необходимой продукцией.

При заключении прямых договоров с курортами жизнь частных производителей также облегчится, у них появится возможность быстрее реализовать свою продукцию, считает министр.

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