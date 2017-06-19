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Шазина Агрба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Агрба о фестивале "Стоянка человека": пройдемся по местам Чика

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Третий Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" (6)
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В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция о предстоящем III международном Фестивале культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека». Директор фонда Искандера Шазина Аргба рассказала журналистам об особенностях фестиваля.

"В третий день фестиваля состоится показ фильма по повести Фазиля Искандера "Софичка", также состоится конкурс детских рисунков, и впервые пройдет экскурсия по Сухуму, по местам Чика",- сказала Агрба.

Шазина Аргба также отметила, самое главное, что дети будут приобщены к творчеству Искандера.



Темы:
Третий Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" (6)

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