Агрба о фестивале "Стоянка человека": пройдемся по местам Чика

"В третий день фестиваля состоится показ фильма по повести Фазиля Искандера "Софичка", также состоится конкурс детских рисунков, и впервые пройдет экскурсия по Сухуму, по местам Чика",- сказала Агрба.

Шазина Аргба также отметила, самое главное, что дети будут приобщены к творчеству Искандера.







