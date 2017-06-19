Агрба о фестивале "Стоянка человека": пройдемся по местам Чика

Шазина Аргба также отметила, самое главное, что дети будут приобщены к творчеству Искандера.
Шазина Аргба также отметила, самое главное, что дети будут приобщены к творчеству Искандера.
О любви к скорости и мотоциклам, о том, чем так привлекателен "железный конь", и какие правила безопасности необходимо соблюдать при езде на дорогах, в Международный день мотоциклиста рассказал корреспонденту Sputnik байкер Амиран Лагвилава.
Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей "Алашарбага" открылся 19 июня в Сухуме на базе средней школы №12.
Пресс-конференция организаторов международного третьего по счету фестиваля культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" состоялась в пресс-центре Sputnik в понедельник 19 июня.
Уникальные архивные кадры о Южной Осетии во время боев за Цхинвал летом 1992 года.
В рамках стартовавших военных учений вооруженные силы Азербайджана приведены в боевую готовность.
Правительство России одобрило соглашение между Россией и Арменией о создании Объединенной группировки войск двух стран и представило его президенту.
Какие плюсы и минусы перехода от национальной валюты к биткойнам и стоит ли это делать Казахстану, рассуждает экономист.
В ходе официального визита в Москву президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев встретится как минимум с четырьмя российскими политиками.
Власти Беларуси и корпорация Росатом решили ускорить работы по строительству первого блока Белорусской АЭС, чтобы ввести его в эксплуатацию в запланированные сроки.
Посол Российской Федерации в Латвии Евгений Лукьянов провел встречу с министром Арвилсом Ашераденсом и обсудил экономического сотрудничество между странами.
Военные инспекторы из Беларуси и России проведут проверку на предмет отсутствия в Литве военной активности с 19 по 22 июня.
Подводя итоги совместных действий, НАТО и Евросоюз не откажутся от плана совместных действий по укреплению обороноспособности и устойчивости к внешним вызовам Молдовы.
Представители международной рейтинговой компании Moody’s Investors Service осмотрели стройплощадку Рогунской ГЭС.
В Узбекистане за проведение обряда бракосочетания по мусульманским канонам без регистрации в государственных ЗАГСе вводится уголовное наказание.
Эстонским властям предстоит выбрать сторону в возникшем конфликте между Германией и США из-за российского газопровода "Северный поток-2".
Уникальные архивные кадры о Южной Осетии во время боев за Цхинвал летом 1992 года.
В рамках стартовавших военных учений вооруженные силы Азербайджана приведены в боевую готовность.
Правительство России одобрило соглашение между Россией и Арменией о создании Объединенной группировки войск двух стран и представило его президенту.