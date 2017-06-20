"Абхазморпром": чем больше будет улов, тем больше налогов

"Сегодня в Абхазии работают шесть заводов по ловле и переработке рыбы. Открытие новых заводов создаст проблемы существующим. Ежегодно будет снижаться их рентабельность. Интерес со стороны государства и со стороны заводов, не будет виден. Между тем, ограничивая количество заводов, не стоит ограничивать квоту на вылов рыбы", — сказал Гогуа.

Сонер Гогуа отметил, что турецкая сторона вылавливает за сезон 200-250 тысяч тонн рыбы, Грузия добывает 100-120 тысяч тонн. По его словам, для экономики Абхазии необходимо увеличение добычи, а не ограничивать улов до 40 тысяч тонн рыбы.