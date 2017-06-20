"Абхазморпром": чем больше будет улов, тем больше налогов

Сонер Гогуа отметил, что турецкая сторона вылавливает за сезон 200-250 тысяч тонн рыбы, Грузия добывает 100-120 тысяч тонн. По его словам, для экономики Абхазии необходимо увеличение добычи, а не ограничивать улов до 40 тысяч тонн рыбы.
Сонер Гогуа отметил, что турецкая сторона вылавливает за сезон 200-250 тысяч тонн рыбы, Грузия добывает 100-120 тысяч тонн. По его словам, для экономики Абхазии необходимо увеличение добычи, а не ограничивать улов до 40 тысяч тонн рыбы.
О культурном центре в Ростове-на-Дону, о курсах абхазского языка и о товарообороте между Абхазией и Ростовской областью в интервью радио Sputnik рассказал почетный консул Республики Абхазия в Ростове Адик Аршба.
Всю последнюю неделю Абхазию сотрясают известия о громких преступлениях. Практически ежедневно одно печальное событие сменяется другим. Череда трагических событий началась с новости об изнасиловании 13-летней девочки в селе Нижняя Эшера.
Президент Федерации шахмат Абхазии (ФША) Константин Тужба считает выступление юных абхазских шахматистов на Чемпионате Европы среди школьников успешным.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поздравил коллектив Sputnik со вторым Днем Рождения и нзазвал агентство единственным независимым ресурсом.
Поднятые по тревоге азербайджанские войска и командные пункты управлений направляются в районы оперативного развертывания.
Представители общественных организаций призывают законодательно запретить в Армении пропаганду извращений, в частности, однополых отношений среди несовершеннолетних.
Россельхознадзор ввел временное ограничение на ввоз всех видов жвачных животных и свиней из Карагандинской области в связи со вспышкой пастереллеза.
На встрече с главой России Владимиром Путиным президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев назвал Россию прародиной и отметил, что за последние годы Кыргызстану была оказана по-настоящему братская поддержка.
Представители Минобороны России и Беларуси заключили контракт на поставку военных истребителей Су-30 СМ.
Латвия оказалась на втором месте по объему государственного долга среди нерезидентов Европейского Союза.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Литву, чтобы проследить за ходом международных военных учений "Железный Волк — 2017" в Рукле.
Эксперты "Россельхознадзора" проводят инспекцию молдавских саженцев, предназначенных для экспорта в Российскую Федерацию. Вслед за этим проверка коснется овощей и фруктов.
Первый пассажирский поезд Душанбе — Астана, запущенный на время работы выставки ЭКСПО-2017, прибыл в столицу Казахстана.
Управление мусульман Узбекистана введет в этом году онлайн-систему регистрации паломников, собирающихся совершить хадж. Новое правило вводится для соблюдения объективности и социальной справедливости.
РЖД не собираются в ближайшее время запускать высокоскоростные поезда "Сапсан" между Санкт-Петербургом и Таллинном из-за недостаточно высокого пассажиропотока.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поздравил коллектив Sputnik со вторым Днем Рождения и нзазвал агентство единственным независимым ресурсом.
Поднятые по тревоге азербайджанские войска и командные пункты управлений направляются в районы оперативного развертывания.
Представители общественных организаций призывают законодательно запретить в Армении пропаганду извращений, в частности, однополых отношений среди несовершеннолетних.