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Ирина Генералова
© Sputnik / Томас Тхайцук

Инструктор йоги: попробовала и не могу остановиться

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В Международный день йоги инструктор Ирина Генералова в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала о пользе и направлениях йоги.

"Йога – это целое учение, потому что это не столько занятие с телом, сколько обретение внутренней гармонии. Гармония спокойствия, как известно, — это и есть здоровье",  - отметила Ирина Генералова. 

Преподаватель йоги подчеркнула, что занятия очень полезны при шейном хондрозе, когда долго сидишь за компьютером или за рулем. 


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