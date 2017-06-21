Инструктор йоги: попробовала и не могу остановиться

"Йога – это целое учение, потому что это не столько занятие с телом, сколько обретение внутренней гармонии. Гармония спокойствия, как известно, — это и есть здоровье", - отметила Ирина Генералова.

Преподаватель йоги подчеркнула, что занятия очень полезны при шейном хондрозе, когда долго сидишь за компьютером или за рулем.



