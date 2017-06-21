Инструктор йоги: попробовала и не могу остановиться

Преподаватель йоги подчеркнула, что занятия очень полезны при шейном хондрозе, когда долго сидишь за компьютером или за рулем.
Преподаватель йоги подчеркнула, что занятия очень полезны при шейном хондрозе, когда долго сидишь за компьютером или за рулем.
О Международном фестивале "Содружество Артек", который проходил с 27 мая по 17 июня 2017 года на территории международного детского центра Артек, в студии радио Sputnik рассказали его участники из Абхазии руководитель и солисты эстрадно-музыкального театра "Каданс".
Учредитель предприятия "Абхазморпром" Сонер Гогуа в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о причинах отсутствия в этом году хамсы у берегов Абхазии.
Директор Госкомпании "Абхазберегозащита" Игорь Казанба рассказал Sputnik о ходе ремонта дороги в Кодорском ущелье.
Россия выделит более трех миллиардов рублей на реализацию инвестиционной программы содействия соцэкономразвитию Южной Осетии в 2018-2019 годах.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил с бывшим премьер-министром Франции Домиником де Вильпеном развитие двусторонних отношений.
Программа деятельности правительства на ближайшие пять лет позволит построить Армению, о которой все мечтают, считает премьер-министр Карен Карапетян.
Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев подписал постановление правительства о переименовании аэропорта Астаны в честь главы государства Нурсултана Назарбаева.
В концертном зале Государственного Кремлевского дворца состоялось открытие Дней культуры Кыргызстана в России.
В Беларуси появится военная служба по мобилизации, соответствующие поправки приняла Палата представителей Национального собрания.
Наращивание военного присутствия НАТО в странах Балтии и повышение активности свидетельствует о нежелании западных партнеров отказаться от антироссийского курса.
Невежливое поведение военнослужащих стран НАТО в Прибалтике свидетельствует об оккупационной составляющей политики, считает директор центра стратегической конъюнктуры Иван Павлович Коновалов.
Водителей транспортных средств с иностранными номерами будут штрафовать за отсутствие вовремя купленной виньетки.
Руководство Национального банка Таджикистана приняло решение об изъятии из оборота старых купюр для обновления рынка наличных денежных средств.
Председатель Сената Садык Сафаев назвал Афганистан приоритетным направлением внешней политики Узбекистана.
Генконсульство России в эстонской Нарве запустило для посетителей онлайн-рубрику для ответа на самые популярные вопросы и разъяснения соотечественникам типичных ошибок при оформлении документов.
Россия выделит более трех миллиардов рублей на реализацию инвестиционной программы содействия соцэкономразвитию Южной Осетии в 2018-2019 годах.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил с бывшим премьер-министром Франции Домиником де Вильпеном развитие двусторонних отношений.
Программа деятельности правительства на ближайшие пять лет позволит построить Армению, о которой все мечтают, считает премьер-министр Карен Карапетян.