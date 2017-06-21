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Нателла Акаба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Акаба о криминогенной ситуации: происходящее противоречит нашей культуре апсуара

Радио
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Секретарь Общественной палаты Абхазии, председатель правления Ассоциации женщин Абхазии Нателла Акаба в эфире радио Sputnik дала оценку последним громким преступлениям, которые обострили криминогенную ситуацию в республике.

"По моим представлениям, это в корне противоречит нашей традиционной абхазской культуре апсуара, когда считалось позорным поднять руку на женщину. Сейчас что-то происходит, мы явно утрачиваем наши ценности", — сказала Акаба.

По словам Нателлы Акаба, самое страшное то, что общество не доверяет органам охраны правопорядка и не верит в то, что можно добиться справедливости. 

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