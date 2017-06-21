Акаба о криминогенной ситуации: происходящее противоречит нашей культуре апсуара

"По моим представлениям, это в корне противоречит нашей традиционной абхазской культуре апсуара, когда считалось позорным поднять руку на женщину. Сейчас что-то происходит, мы явно утрачиваем наши ценности", — сказала Акаба.

По словам Нателлы Акаба, самое страшное то, что общество не доверяет органам охраны правопорядка и не верит в то, что можно добиться справедливости.