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© Sputnik / Томас Тхайцук

Торгпред РФ в Абхазии: создадим ярмарку российской сельхозтехники в Абхазии

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Более десяти российских предприятий по изготовлению сельскохозяйственной техники представили свою продукцию абхазским потребителям в рамках работы по развитию российско-абхазского сотрудничества.

"В рамках бизнес-миссии возникла идея создания постоянно действующей выставки-ярмарки, чтобы абхазский покупатель мог прийти, увидеть в каталоге продукцию, увидеть образцы, сделать заказ и через некоторое время получить свой заказ здесь, в Абхазии", — рассказал торговый представитель России в Абхазии Владимир Некрасов.

Торгпред пояснил, что очень сложно российским предпринимателям организовать здесь аналитику, чтобы понять, будет ли востребована их продукция на местном рынке. Поэтому Торгпредство решило выступить посредниками между российскими и абхазскими предпринимателями.  

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