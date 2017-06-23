Торгпред РФ в Абхазии: создадим ярмарку российской сельхозтехники в Абхазии

"В рамках бизнес-миссии возникла идея создания постоянно действующей выставки-ярмарки, чтобы абхазский покупатель мог прийти, увидеть в каталоге продукцию, увидеть образцы, сделать заказ и через некоторое время получить свой заказ здесь, в Абхазии", — рассказал торговый представитель России в Абхазии Владимир Некрасов.

Торгпред пояснил, что очень сложно российским предпринимателям организовать здесь аналитику, чтобы понять, будет ли востребована их продукция на местном рынке. Поэтому Торгпредство решило выступить посредниками между российскими и абхазскими предпринимателями.