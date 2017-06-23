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Илья Гуния и Дмитрий Дбар
© Sputnik. Гамгия Зафас

Депутаты: наркотики лежат в основе многих бед Абхазии

Радио
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Создание Комиссии по контролю ситуации с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в Народном Собрании в эфире радио Sputnik Абхазия обсудили депутаты Илья Гуния и Дмитрий Дбар.

"Необходимо увеличить сроки наказания за распространение наркотиков и внести изменения в закон Республики Абхазия «О наркотических средствах и психотропных веществах", — считает председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуния. 

Депутат Дмитрий Дбар инициировал создание и возглавил  депутатскую комиссию по контролю ситуации с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. В комиссию также вошли еще восемь депутатов: Инал Тарба, Алхас Джинджолия, Астамур Аршба, Юрий Хагуш, Рауль Лолуа, Георгий Кварчия, Вианор Бебия, Каха Пертая.      

Дмитрий Дбар подчеркнул, что комиссия не будет подменять парламентский комитет по обороне и национальной безопасности.

Комиссия по контролю ситуации с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ учреждена на последнем заседании сессии Народного Собрания 21 июня.

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