Депутаты: наркотики лежат в основе многих бед Абхазии

"Необходимо увеличить сроки наказания за распространение наркотиков и внести изменения в закон Республики Абхазия «О наркотических средствах и психотропных веществах", — считает председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуния.

Депутат Дмитрий Дбар инициировал создание и возглавил депутатскую комиссию по контролю ситуации с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. В комиссию также вошли еще восемь депутатов: Инал Тарба, Алхас Джинджолия, Астамур Аршба, Юрий Хагуш, Рауль Лолуа, Георгий Кварчия, Вианор Бебия, Каха Пертая.

Дмитрий Дбар подчеркнул, что комиссия не будет подменять парламентский комитет по обороне и национальной безопасности.

Комиссия по контролю ситуации с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ учреждена на последнем заседании сессии Народного Собрания 21 июня.