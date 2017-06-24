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Сергей Жилин
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сергей Жилин: "Фонограф-джаз-бэнд" играет все, что играется

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Концерт "Let it Beatles" коллектива "Фонограф-джаз-бэнд" прошел 23 июня в Абхазской государственной филармонии в Сухуме. Заслуженный артист России Сергей Жилин рассказал о концерте, о том, как увлекся музыкой, и о своем оркестре в эфире радио Sputnik Абхазия.

"За счет нашей многообразности, мы добились того, что у нас практически выходных нет. Например, в мае у нас был концерт с Хиблой Герзмава в Кремле, потом были наши сольные программы, "Посвящение Питерсону", Чайковский, "Ритмы Нового Света", также  "Let it Beatles", все это разные программы, поэтому бытует мнение, что "Фонограф-джаз-бэнд" играет все, что играется", — сказал Жилин. 


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