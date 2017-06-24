Сергей Жилин: "Фонограф-джаз-бэнд" играет все, что играется





"За счет нашей многообразности, мы добились того, что у нас практически выходных нет. Например, в мае у нас был концерт с Хиблой Герзмава в Кремле, потом были наши сольные программы, "Посвящение Питерсону", Чайковский, "Ритмы Нового Света", также "Let it Beatles", все это разные программы, поэтому бытует мнение, что "Фонограф-джаз-бэнд" играет все, что играется", — сказал Жилин.