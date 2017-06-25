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Группа Порте Александр Иленко и Инал Арлан
© Sputnik.

Виктор Цой жив: группа "Порты" в студии радио Sputnik Абхазия

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С именем российского рок-музыканта, певца, бессменного лидера группы "Кино" Виктора Цоя связана отдельная музыкальная эпоха, он ушел из жизни в 28 лет, но за десятилетие творчества стал символом своего времени.

"Еще в детстве я слушал на бобинном магнитофоне моего отца "Звезду по имени Солнце". Могу с уверенностью сказать, что Виктор Цой, наряду с другими российскими рок-группами, перевернул мой мир, поэтому на стене Виктора Цоя я написал бы "Спасибо", — сказал вокалист группы "Порты" Александр Иленко.   

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