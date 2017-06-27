В мире существует огромное количество необычных и непривычных отелей — под водой, на дереве, в настоящем ущелье или в старинном поезде. Несмотря на высокую стоимость проживания, подобные гостиницы все более известны и пользуются повышенным спросом.

О необычных отелях в России и мире, о том, почему их популярность среди путешественников растет, в эфире радио Sputnik говорит вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.