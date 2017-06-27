О необычных отелях в России и мире, о том, почему их популярность среди путешественников растет, в эфире радио Sputnik говорит вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.
О необычных отелях в России и мире, о том, почему их популярность среди путешественников растет, в эфире радио Sputnik говорит вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.
День молодежи, национальный праздник молодых людей, отмечается в Российской Федерации ежегодно 27 июня, традиционно на эту дату планируются все молодежные слеты.
В самый разгар дачного сезона читайте рейтинг самых лучших шашлычных маринадов. Все они испробованы неоднократно. И гарантировано не подведут.
Пьесой Островского "Волки и овцы" в постановке Тараса Белоусова открылись гастроли Московского драматического театра на Малой Бронной и Творческого объединения мастерских Сергея Голомазова в Русском театре Абхазии в понедельник 26 июня.
Преподаватель Юго-Осетинского государственного университета Коста Дзугаев рассказал о том, чем чревато то, что молодежь предпочитает получать образование в России, нежели у себя на родине.
Из года в год в Азербайджане растет число желающих получить образование на русском языке, считает старший научный сотрудник Института проблем образования.
Израиль может быть заинтересован армянской ИТ-продукцией, считает экс-депутат Кнессета Израиля Александр Цинкер.
Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек прокомментировал введенный Казахстаном запрет на доступ в страну российских железнодорожных вагонов, не соответствующих казахстанской инфраструктуре.
В Кыргызстане началась вакцинация паломников против менингита и гриппа.
Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает, что отношения республики и Вьетнама выходят на качественно иной уровень.
Представители Латвийской ассоциации семейных врачей и Минздрава не достигли компромисса в ходе состоявшихся накануне переговоров, поэтому 3 июля семейные врачи начинают бессрочную забастовку.
В кинотеатрах Литвы запретят российские фильмы, выдавать разрешение на показ фильмов российского производства вместо Литовского центра кино будут эксперты из Государственной комиссии по радио и телевидению (LRTK).
В Молдове опубликовали данные о сдаче экзаменов на степень бакалавра – свыше 41% лицеистов провалились.
Таджикистан отмечает 20-летие со дня подписания Всеобщего Соглашения об установлении мира и национального согласия в республике.
Посольство Узбекистана в Киеве организовало благотворительную акцию по приготовлению плова для того, чтобы оплатить операцию годовалому узбекистанцу с пороком сердца.
Министерство социальных дел Эстонии передало на рассмотрение другим ведомствам и местным властям новую программу, основная цель которой – курс на сохранение здоровья у населения страны.
Преподаватель Юго-Осетинского государственного университета Коста Дзугаев рассказал о том, чем чревато то, что молодежь предпочитает получать образование в России, нежели у себя на родине.
Из года в год в Азербайджане растет число желающих получить образование на русском языке, считает старший научный сотрудник Института проблем образования.
Израиль может быть заинтересован армянской ИТ-продукцией, считает экс-депутат Кнессета Израиля Александр Цинкер.