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Руслан Чамян
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Приемная комиссия АГУ: принимаем документы от абитуриентов с 4 по 14 июля

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Заместитель ответственного секретаря приемного комиссии АГУ Руслан Чамян в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал об особенностях организации вступительных экзаменов в АГУ в этом году.

"Прием документов для поступления в этом году объявлен с 4 по 14 июля, экзамены начнутся примерно с 18 июля. Работа по приему документов ведется непрерывно. Университет готов к осуществлению набора абитуриентов в этом учебном году", — сказал Чамян.

"По поводу поступления абитуриентов в российские вузы, если это касается медицинских специальностей, то это необходимо – страна пока не может готовить медицинские кадры, поэтому данное направление оправдано. Главная проблема, чтобы после окончания учебы в российских медицинских вузах они возвращались в свою страну. Но выучить историю Абхазии, законы страны и изучить свой язык можно только в национальном вузе. Поэтому по многим специальностям считаем, что это "вымывание" выпускников из страны за рубеж", — сказал Чамян.

Чамян также добавил, что абитуриенты имеют право и на льготное, внеконкурсное  зачисление в АГУ. К таким абитуриентам относятся лица, окончившие школу с золотой либо с серебряной медалью, дети-инвалиды 1-2 группы, дети-сироты, репатрианты, либо дети репатриантов. По его словам, льготами пользуются граждане, уволенные в запас с военной службы, они поступают в АГУ по рекомендации Министерства обороны. 

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