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Денис Соломко
© Sputnik. Амра Амичба

Соломко о форуме "Ашьаҭа": познали азы эмоционального лидерства

Радио
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Завершен молодежно-образовательный форум "Ашьаҭа", который проходил в течение пяти дней в живописном местечке на берегу реки Хипста. Об итогах и участниках форума в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал зампредседателя Госкомитета по молодежной политике Абхазии Денис Соломко.

В проекте развития лидерского потенциала молодежи Абхазии "Ашьаҭа" участвовало 70 человек.

"Основной целью форума было выявления лидерских качеств и навыков у молодежи, их развитие посредством тренингов, в программу которых входило эмоциональное лидерство, конфликтология, самопрезентация и работа в команде. Любой человек, любой лидер, который продвигает какую-либо идею, он «цепляет» не знанием, а так называемой харизмой, эмоциями. Но эти эмоции еще нужно контролировать, мы работали с этими категориями", — сказал Соломко.

По словам Соломко, получился очень хороший результат, у 30% участников из общего числа оказалась склонность к лидерству.


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