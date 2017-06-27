Соломко о форуме "Ашьаҭа": познали азы эмоционального лидерства

В проекте развития лидерского потенциала молодежи Абхазии "Ашьаҭа" участвовало 70 человек.

"Основной целью форума было выявления лидерских качеств и навыков у молодежи, их развитие посредством тренингов, в программу которых входило эмоциональное лидерство, конфликтология, самопрезентация и работа в команде. Любой человек, любой лидер, который продвигает какую-либо идею, он «цепляет» не знанием, а так называемой харизмой, эмоциями. Но эти эмоции еще нужно контролировать, мы работали с этими категориями", — сказал Соломко.

По словам Соломко, получился очень хороший результат, у 30% участников из общего числа оказалась склонность к лидерству.



