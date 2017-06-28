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Савелий Читанава.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Читанава о реорганизации Госгидромета: включен в Госкомитет по экологии

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Председатель Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии Савелий Читанава рассказал на радио Sputnik Абхазия, почему была реорганизована Гидрометеослужба республики.

"Существует указ президента от 2011 года, в котором при формировании структуры Кабинета Министров было определено введение Госгидромета в состав Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии. В виду сложившихся обстоятельств данный указ не был реализован. В связи с формированием казначейской системы финансирования, встал вопрос о финансировании несуществующего государственного органа, который с 2011 года находился, якобы, в ведении Госкомитета по экологии, а реально не входил в состав, и финансирование осуществлялось транзитом через Госкомитет по экологии и охране природы Абхазии. И чтобы упразднить нестыковки, с образованием казначейской системы пришлось реализовать указ президента от 2011 года", — сказал Читанава.

Савелий Читанава  отметил, что структура сохраняется, только она будет реорганизована и включена в систему Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии в качестве отдела.


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