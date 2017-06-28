Читанава о реорганизации Госгидромета: включен в Госкомитет по экологии

Савелий Читанава отметил, что структура сохраняется, только она будет реорганизована и включена в систему Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии в качестве отдела.
Савелий Читанава отметил, что структура сохраняется, только она будет реорганизована и включена в систему Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии в качестве отдела.
Церемония перезахоронения останков добровольца, Героя Абхазии Дмитрия Чепенца, погибшего в Отечественной войне народа Абхазии, прошла в парке Славы в Сухуме 28 июня.
Более десяти российских предприятий по изготовлению сельскохозяйственной техники представили свою продукцию абхазским потребителям.
В Администрации президента Абхазии прошла встреча Рауля Хаджимба с семьей добровольца из Украины Героя Абхазии Дмитрия Чепенца, погибшего в Отечественной войне народа Абхазии, перезахоронение останков которого пройдет в парке Славы в Сухуме 28 июня.
В Южной Осетии впервые появится сеть платежных терминалов.
Ни у одного государства нет реформ такого масштаба, которые проводятся в Азербайджане, считает профессор Азербайджанского государственного экономического университета Эльнур Садыгов.
Министр обороны Армении Виген Саркисян заявил, что негативно относится к поставкам новой партии российского оружия Азербайджану.
Нижняя палата парламента Казахстана одобрила ратификацию соглашения о перемещении служебного и гражданского оружия между государствами-членами Евразийского экономического союза.
Спикер Госдумы Кыргызстана Чыныбай Турсунбеков и председатель Госдумы России Вячеслав Володин отметили важность продолжения двустороннего сотрудничества, которое всегда были приоритетными для обеих стран.
Президент Беларуси Александр Лукашенко отправляется в Москву для встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным, от результатов зависит решение многих крайне важных для Беларуси вопросов.
Глобальная кибератака с использованием вируса-вымогателя Petya затронула Латвию, количество подвергшихся атаке компьютеров невелико, но число жертв кибервируса может увеличиться.
Депутаты Сейма Литвы проголосовали за налаживание диалога с Польшей по вопросам энергетики и транзита газа.
Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ, находящийся под домашним арестом, подписал распоряжение о созыве чрезвычайного заседания мунсовета, на котором предполагается утвердить двух новых вице-примаров от Либеральной партии.
Вертолетчики 201-й российской военной базы в Таджикистане отрабатывают ночной поиск боевиков на учениях в горах Восточного Памира.
Российский Уралмашзавод заключит новые контракты по поставке горного оборудования в Узбекистан.
По наблюдениям Эстонского общества охотников в стране наблюдается быстрый рост популяции шакалов, которые при отсутствии контроля со стороны человека, могут нанести серьезный вред сельскому хозяйству и экологии.
В Южной Осетии впервые появится сеть платежных терминалов.
Ни у одного государства нет реформ такого масштаба, которые проводятся в Азербайджане, считает профессор Азербайджанского государственного экономического университета Эльнур Садыгов.
Министр обороны Армении Виген Саркисян заявил, что негативно относится к поставкам новой партии российского оружия Азербайджану.