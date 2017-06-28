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Эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович
© Sputnik. Эстония

Компьютерный эксперт: пришло время бряцать кибероружием

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О растущей роли кибероружия, которое начинает представлять реальную угрозу для инфраструктуры разных стран, рассуждает эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович.

Новый вирус-вымогатель, действующий по принципу нашумевшего червя WannaCry, на днях атаковал десятки российских и украинских компаний.

По словам Масаловича, в ближайшее время следует ожидать множества таких хакерских атак. Более сотни вредоносных программ, разработанных в качестве кибероружия специалистами ЦРУ и АНБ, попали в руки хакеров, и глупо ожидать, что они не воспользуются этой возможностью, считает эксперт.

По его словам, люди постепенно начинают свыкаться с фактом существования кибероружия, но все еще не могут поверить, что оно может быть использовано для влияния на инфраструктуру регионов. Кибероружие, как отметил Масалович в эфире радио Sputnik, сейчас находится в шаге от того, что когда-то прошло атомное оружие. Речь идет о так называемой концепции недопустимого ущерба. Иными словами, кибероружие сейчас начинает играть настолько важную роль, что страны считают необходимым бряцать им так же, как и оружием массового поражения.


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