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Доктор медицинских наук Октавиан Ченушэ
© Sputnik.

Врач рассказал о первой помощи при сердечном приступе на жаре

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Врач-кардиолог, доктор медицинских наук Октавиан Ченушэ рассказал о том, какие меры следует предпринимать, если у кого-то из ваших близких из-за жары случился сердечный приступ.

Особенно тяжело переносят установившуюся духоту люди с лишним весом, хроническими заболеваниями, а также те, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний.

Летом, в знойные дневные часы, всем нам часто приходилось видеть на улице или в общественном транспорте тяжело дышащих людей, обливающихся потом. Бывали случаи, что из-за повышенных температур люди теряли сознание в троллейбусах и, в особенности в маршрутках, где просто не продохнуть. Падали в обморок в летнюю духоту жители столицы и прямо на улицах, на тротуарах и остановках общественного транспорта. Естественно, им вызывали "скорую", и удавалось оказать своевременную помощь. Однако, многие жители нашей страны, не да Бог случись с кем-то из близких сердечный приступ, и не подозревают, какие меры первой помощи следует предпринимать. Некоторые начинают что есть силы хлестать родственника или знакомого по щекам, поливать и брызгать водой, накладывать влажные платки на лицо, передает Sputnik Молдова.

"При сердечной недостаточности на фоне жаркой погоды, сердечная мышца начинает более интенсивно сокращаться, что может привести к большим проблемам, может произойти приступ стенокардии. Также необходимо следить за поглощением необходимого количества жидкости в жару. Поскольку на фоне дегидратации организма у человека с гипертонией может произойти резкое падение артериального давления, которое может привести даже к непродолжительной потере сознания", — отметил доктор. 

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