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Мид Абхазии о МПРИ: отказ Грузии признавать госграницу вызывает ряд проблем

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В городе Гал состоялась 47-я встреча участников Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) 28 июня.

Границу между Абхазией и Грузией грузинская сторона не рассматривает как государственную, что создает ряд проблем, сказал корреспонденту Sputnik помощник главы МИД Абхазии Георгий Думава.

"Делается все, для того чтобы этот участок был свободным для передвижения как из Грузии в Абхазию, так и наоборот. Грузинская сторона и международные организации, в данном случае ООН и ОБЭСЕ, государственную границу называют разделительной линией между Грузией и Абхазией", — рассказал он.

Однако Абхазия рассматривает факты нарушения государственной границы именно по законодательству республики, добавил Думава.

"Часто поднимается вопрос о том, что закрытие двух пропускных пунктов на границе осложнили социально-экономическую жизнь местного населения. Мотивируют они это тем, что у людей нет возможности передвигаться из одного населенного пункта в другой. Опять-таки не озвучивается терминология государственная граница, будто ее и нет", — сказал он.

Въезд в Абхазию должен осуществляться исключительно по установленным правилам, это обращение в МИД за получением виз, въезд в Абхазию по визам не представляет никаких проблем, отметил Думава.

В составе абхазской группы – заместитель начальника отдела центрального аппарата СГБ Республики Абхазия Астамур Колбая, начальник Галского районного отдела СГБ Тимур Шергелия и помощник главы МИД Абхазии Георгий Думава. Достигнута договоренность провести следующую встречу МПРИ 26 июля 2017 года.

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