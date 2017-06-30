Мид Абхазии о МПРИ: отказ Грузии признавать госграницу вызывает ряд проблем

"Делается все, для того чтобы этот участок был свободным для передвижения как из Грузии в Абхазию, так и наоборот. Грузинская сторона и международные организации, в данном случае ООН и ОБЭСЕ, государственную границу называют разделительной линией между Грузией и Абхазией", — рассказал он.
Однако Абхазия рассматривает факты нарушения государственной границы именно по законодательству республики, добавил Думава.
"Часто поднимается вопрос о том, что закрытие двух пропускных пунктов на границе осложнили социально-экономическую жизнь местного населения. Мотивируют они это тем, что у людей нет возможности передвигаться из одного населенного пункта в другой. Опять-таки не озвучивается терминология государственная граница, будто ее и нет", — сказал он.
Въезд в Абхазию должен осуществляться исключительно по установленным правилам, это обращение в МИД за получением виз, въезд в Абхазию по визам не представляет никаких проблем, отметил Думава.
В составе абхазской группы – заместитель начальника отдела центрального аппарата СГБ Республики Абхазия Астамур Колбая, начальник Галского районного отдела СГБ Тимур Шергелия и помощник главы МИД Абхазии Георгий Думава. Достигнута договоренность провести следующую встречу МПРИ 26 июля 2017 года.