Госуправление по строительству: организации проходят через наше "сито"

"У нас маленькая страна, и у нас нет возможности открыть министерство строительства или Госстрой, высшим органом власти в области строительства является наше Госуправление Абхазии по строительству и архитектуре. У нас несколько отделов — строительства и архитектуры, где мы проверяем качество строительства. Существует нормативно-правовой отдел, где разрабатываются постановления, документы, есть возможность влиять на ценообразование, создаем распоряжения, положения, связанные со строительством. Также у нас есть отдел лицензирования, где мы лицензируем строительные и проектные работы. Все строительно-проектные организации проходят через нашу организацию", — сказала Майтоп.

Начальник Государственного управления Республики Абхазия по строительству и архитектуре Эсфирь Майтоп отметила, что главная задача сохранить все для будущего поколения.