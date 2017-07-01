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Эсфирь Майтоп
© Sputnik / Томас Тхайцук

Госуправление по строительству: организации проходят через наше "сито"

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Начальник Государственного управления Республики Абхазия по строительству и архитектуре Эсфирь Майтоп на пресс-конференции в Sputnik, рассказала, какие задачи выполняет Госуправление.

"У нас маленькая страна, и у нас нет возможности открыть министерство строительства или Госстрой, высшим органом власти в области строительства является наше Госуправление Абхазии по строительству и архитектуре.  У нас несколько отделов — строительства и архитектуры, где мы проверяем качество строительства. Существует нормативно-правовой отдел, где разрабатываются постановления, документы, есть возможность влиять на ценообразование, создаем распоряжения, положения, связанные со строительством. Также у нас есть отдел лицензирования, где мы лицензируем строительные и проектные работы. Все строительно-проектные организации проходят через нашу организацию", — сказала Майтоп.

Начальник Государственного управления Республики Абхазия по строительству и архитектуре Эсфирь Майтоп отметила, что главная задача сохранить все для будущего поколения.

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