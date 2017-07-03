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Лев Квициния
© Sputnik / Томас Тхайцук

Глава МЧС Абхазии: 4 июля ожидается жара до 38 градусов

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Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о мерах предосторожности в связи с установившейся жарой.

"В связи с жаркой погодой никаких лесных пожаров или чрезвычайных ситуаций мы не наблюдаем. Если возникнет необходимость, все машины находятся в рабочем состоянии, службы предупреждены. 4 июля ожидается до 38 градусов тепла. Поэтому МЧС рекомендует не выходить на улицу и не находиться под солнцем, употреблять больше жидкости. В лесном массиве проводить пикники и разжигать костры категорически запрещено", — сказал Квициния.

По словам министра, в ближайшее время ведомство планирует вынести на рассмотрение в Парламент вопрос организации пикников.  

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