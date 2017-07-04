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© Sputnik / Томас Тхайцук

Мэр и баскетболист: глава Волгограда в радиостудии Sputnik Абхазия

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Баскетболист и мэр Волгограда Андрей Косолапов, рассказал в эфире радио Sputnik Абхазия, как должен жить чиновник, и что привело мэра в Абхазию.

Мэр Волгограда, в составе команды «Родина» приехал в Абхазию на традиционный турнир по баскетболу среди мужских команд памяти первого президента Федерации баскетбола Абхазии С.В. Багапш.

"В 23 года меня пригласили ребята играть в баскетбол, и я так втянулся, что вот мне уже 45 лет, и мы до сих пор играем на уровне Высшей Лиги. Мне очень нравится поддерживать спортивную форму, а главное этот азарт и эмоции. К сожалению, проиграли команде из Черкесска, но будем наверстывать.  А команда из города Сухум является основным нашим соперником",  - сказал Косолапов.

Также глава Волгограда Андрей Косолапов в беседе с радиоведущим Sputnik Абхазия Алхасом Манаргия рассказал о том, что отказался от служебного автомобиля и охраны.

"Надо быть проще, быть  с людьми, понимать людей и слышать людей. Я такой же житель своего города, просто занимаю такую должность",  - сказал Косолапов. 

По словам главы Волгограда Андрей Косолапова, что чинопочитаемость нужно ломать.


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