Мэр и баскетболист: глава Волгограда в радиостудии Sputnik Абхазия

Мэр Волгограда, в составе команды «Родина» приехал в Абхазию на традиционный турнир по баскетболу среди мужских команд памяти первого президента Федерации баскетбола Абхазии С.В. Багапш.

"В 23 года меня пригласили ребята играть в баскетбол, и я так втянулся, что вот мне уже 45 лет, и мы до сих пор играем на уровне Высшей Лиги. Мне очень нравится поддерживать спортивную форму, а главное этот азарт и эмоции. К сожалению, проиграли команде из Черкесска, но будем наверстывать. А команда из города Сухум является основным нашим соперником", - сказал Косолапов.

Также глава Волгограда Андрей Косолапов в беседе с радиоведущим Sputnik Абхазия Алхасом Манаргия рассказал о том, что отказался от служебного автомобиля и охраны.

"Надо быть проще, быть с людьми, понимать людей и слышать людей. Я такой же житель своего города, просто занимаю такую должность", - сказал Косолапов.

По словам главы Волгограда Андрей Косолапова, что чинопочитаемость нужно ломать.



