21:09 04 Июля 2017
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Комар на человеческой руке.
© AFP/ LUIS ROBAYO

СЭС о борьбе с комарами: озера и болота будут обработаны экосредствами

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О том, какая работа проводится саниэпидемиологическими службами по снижению численности комаров и грызунов, рассказала в эфире радио Sputnik Абхазия главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.

"В этом году СЭС также будут обработаны и стоячие озера и болота специальными экосредствами, которые не воздействуют на биофлору  и фауну, но в то же время уничтожают личинки комаров", — сообщила Скорик. 



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