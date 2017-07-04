СЭС о борьбе с комарами: озера и болота будут обработаны экосредствами

В Сухуме 5 июля на Михайловском кладбище пройдут похороны городского бездомного Шамиля Галина, известного под прозвищем Марадона. Вынос Марадоны из морга переносится на 11.00 в среду, 5 июля
Пострадавшие от нападения волка жители Тамыша доставлены в больницу и им оказана медпомощь.
Голливуд был потрясен роскошной свадьбой дочери российского бизнесмена Лолиты Османовой с сыном предпринимателя армянского происхождения - Гаспаром Авдоляном.
Российская компания «Газпром» согласна газифицировать Южную Осетию при условии, что тарифы будут повышены до североосетинских.
Может ли электрошокер защитить азербайджанских врачей и экологов от нападений во время работы?
Полиция в Армении задолжала несколько миллионов бывшим сотрудникам завода, выполнявшим заказы по пошиву формы для сотрудников.
В Северо-Казахстанской области пресечен канал, по которому незаконных мигрантов переправляли в Россию.
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко рассказала об итогах встречи с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым.
ФСБ России подготовила проект приказа, по которому гражданам Беларуси потребуется пропуск для посещения пограничной зоны со стороны РФ.
Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга заявила, что нормальным интеллектом обладает лишь половина населения страны.
Политолог заявил, что солдаты НАТО воспринимают страны Балтии как свои колонии, а жителей восточноевропейских стран как дикарей.
Экспортеры из Молдовы смогут растамаживать продукцию на любом пункте пропуска России.
Два контрабандиста уничтожены в боестолкновениях на таджикско-афганской границе, изъято оружие и более 21 килограмма наркотиков.
Пограничные пункты на границе Казахстана и Узбекистана, не работавшие девять лет, открыли вновь.
Антифашистку в Эстонии хотят наказать за фото в Facebook, а на самом деле, за деятельность по организации акции «Бессмертный полк» в Таллинне.
Российская компания «Газпром» согласна газифицировать Южную Осетию при условии, что тарифы будут повышены до североосетинских.
Может ли электрошокер защитить азербайджанских врачей и экологов от нападений во время работы?
Полиция в Армении задолжала несколько миллионов бывшим сотрудникам завода, выполнявшим заказы по пошиву формы для сотрудников.