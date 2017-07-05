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Нодар Чанба
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Нодар Чанба: в марте 2018 года исполнится мечта

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Директор Государственной хоровой капеллы Абхазии Нодар Чанба в пресс-центре Sputnik Абхазия рассказал о творческих планах.

"В марте 2018 года планируем дать концерт "Реквием" Моцарта, в память о погибших в Отечественной войне народа Абхазии",  - сказал Чанба.

По словам директора Государственной хоровой капеллы Абхазии Нодара Чанба, в сентябре 2017 года капелла поедет в Москву на фестиваль, а после запланировано выступление с виолончелистом Александром Князевым.

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