Нодар Чанба: в марте 2018 года исполнится мечта

"В марте 2018 года планируем дать концерт "Реквием" Моцарта, в память о погибших в Отечественной войне народа Абхазии", - сказал Чанба.

По словам директора Государственной хоровой капеллы Абхазии Нодара Чанба, в сентябре 2017 года капелла поедет в Москву на фестиваль, а после запланировано выступление с виолончелистом Александром Князевым.