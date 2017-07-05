Ученый не исключил бешенство у волка, напавшего на жителей Тамыша

"Причиной такого рода поведения, скорее всего, является бешенство", — сказал Дбар.

Он также добавил, что это не первый случай нападения волка на людей в Абхазии.

"При подобного рода событиях, в первую очередь, необходимо сделать антирабическую прививку, чтобы обезопасить укушенного от поражения бешенством. С одной стороны, это связано с тем, что популяция волков и шакалов в последние десятилетия заметно увеличилась и численность хищников в непосредственной близости от человеческого жилья в Абхазии достаточно высокая. С другой стороны, домашние животные, которые находятся в контакте с дикими животными, могут быть переносчиками опасных заболеваний", – сказал Дбар.

По словам Дбар, для профилактики необходимо прививать домашних животных от бешенства.

В селе Тамыш во двор жилого дома забрел волк и покусал женщину, затем убежал в соседний двор и искусал еще двоих человек.