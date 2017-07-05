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Роман Дбар
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ученый не исключил бешенство у волка, напавшего на жителей Тамыша

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Директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар прокомментировал в интервью радио Sputnik Абхазия случай нападения волка на жителей Тамыша.

"Причиной такого рода поведения, скорее всего, является бешенство", — сказал Дбар.

Он также добавил, что это не первый случай нападения волка на людей в Абхазии.

"При подобного рода событиях, в первую очередь, необходимо сделать антирабическую прививку, чтобы обезопасить укушенного от поражения бешенством. С одной стороны, это связано с тем, что популяция волков и шакалов в последние десятилетия заметно увеличилась и численность хищников в непосредственной близости от человеческого жилья в Абхазии достаточно высокая. С другой стороны, домашние животные, которые находятся в контакте с дикими животными, могут быть переносчиками опасных заболеваний", – сказал Дбар.

По словам Дбар, для профилактики необходимо прививать домашних животных от бешенства.

В селе Тамыш во двор жилого дома забрел волк и покусал женщину, затем убежал в соседний двор и искусал еще двоих человек.  

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