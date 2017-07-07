Руководитель турфирмы о падении самолета в Пицунде: пилот надежный

По словам Форда Чичба, чем больше страна предоставляет туристических услуг, тем больше она привлекательна для туриста, но все это должно контролироваться.
По словам Форда Чичба, чем больше страна предоставляет туристических услуг, тем больше она привлекательна для туриста, но все это должно контролироваться.
Делегация Южной Осетии находится с первым официальным визитом в Абхазии.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов находится с первым официальным визитом в Абхазии.
Ведущий специалист в области авиационного транспорта Управления по транспорту Абхазии Виталий Квициния рассказал Sputnik о создании рабочей комиссии по факту жесткой посадки самолета в Пицунде.
Движение по Транскавказкой автомагистрали, перекрытое с утра среды, разрешено в обычном режиме.
Азербайджанский фонд страхования вкладов выставил на продажу имущество ликвидируемых финансовых организаций – Atrabank и Royalbank.
Армения лидирует по темпам промышленного производства среди стран ЕАЭС с начала года – рост почти 13 процентов.
Пробка из сотен автомобилей образовалась на казахстанско-кыргызской границе в районе контрольно-пропускного пункта «Каркыра».
В Кыргызстане ежедневно в ДТП погибают два человека и еще 20 получают травмы различной степени тяжести.
У Беларуси нет геополитических амбиций, заявил Александр Лукашенко, но национальные интересы страна должна отстаивать всеми доступными способами.
Спецслужбы Латвии обнаружили тайники с 41 снарядом для минометов времен ВОВ, из которых можно получить почти 60 килограммов взрывчатки.
Окружной суд Вильнюса в пятницу огласит приговор в отношении гражданина России Николая Филипченко, обвиняемого в шпионаже.
До конца этого года действующий мэр Кишинева Дорин Киртоакэ, находящийся под арестом, уйдет с поста градоначальника.
После запуска CASA Таджикистан будет экспортировать до 70% электроэнергии, считают эксперты.
Компания GM Uzbekistan намерена до конца 2018 года увеличить число дилеров в России до 100.
Эстония намерена награждать специальной медалью военных из стран НАТО, проходивших службу на территории республики.
Движение по Транскавказкой автомагистрали, перекрытое с утра среды, разрешено в обычном режиме.
Азербайджанский фонд страхования вкладов выставил на продажу имущество ликвидируемых финансовых организаций – Atrabank и Royalbank.
Армения лидирует по темпам промышленного производства среди стран ЕАЭС с начала года – рост почти 13 процентов.