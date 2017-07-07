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Руководитель турфирмы Форд Чичба и пилот Али Ашхацава
Форд Чичба

Руководитель турфирмы о падении самолета в Пицунде: пилот надежный

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Падение прогулочного самолета в Пицунде (5)
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Руководитель турфирмы Форд Чичба, в интервью Sputnik Абхазия рассказал, что сам летал на прогулочном самолете, который совершил жесткую посадку в Пицунде и охарактеризовал пилота, как опытного и знающего свое дело специалиста.

"Работая с техникой, не все зависит от водителя или пилота, есть еще обслуживающий персонал – механики. Я думаю, что во время злосчастного полета отказал мотор, и только мастерство пилота позволило избежать летального исхода.  К сожалению, есть пострадавшие, но пилот  как раз выбрал такое место, чтобы  смягчить падение", — сказал Чичба.

По словам Форда Чичба, чем больше страна предоставляет туристических услуг, тем больше она привлекательна для туриста, но все это должно контролироваться. 

Темы:
Падение прогулочного самолета в Пицунде (5)

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