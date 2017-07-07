Руководитель турфирмы о падении самолета в Пицунде: пилот надежный

"Работая с техникой, не все зависит от водителя или пилота, есть еще обслуживающий персонал – механики. Я думаю, что во время злосчастного полета отказал мотор, и только мастерство пилота позволило избежать летального исхода. К сожалению, есть пострадавшие, но пилот как раз выбрал такое место, чтобы смягчить падение", — сказал Чичба.

По словам Форда Чичба, чем больше страна предоставляет туристических услуг, тем больше она привлекательна для туриста, но все это должно контролироваться.