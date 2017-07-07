Худрук ансамбля "СИМД": ждем абхазские ансамбли в Южной Осетии

"Программа была насыщенной. Танец "Симд", осетинский обрядовый танец «праздник в Осетии», аланский танец, танец с кинжалами и другие. Наши ребята исполнили осетинские и абхазские песни. Жителей Абхазии ждет еще три концерта", — сказал Гаглоев.

Как отметил Худрук ансамбля "СИМД" Ростик Гаглоев, в планах, пригласить абхазские ансамбли в Южную Осетию.