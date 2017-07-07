22:04 07 Июля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 21°C
Прямой эфир
Поиск
Ростик Гаглоев
© Sputnik.

Худрук ансамбля "СИМД": ждем абхазские ансамбли в Южной Осетии

Радио
Получить короткую ссылку
9 0 0

Художественный руководитель Государственного ансамбля песни и танца республики Южная Осетия "СИМД" им. Бориса Галаева Ростик Гаглоев в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, как в Сухуме прошел концерт, приуроченный к первому официальному визиту президента РЮО Анатолия Бибилова в Абхазию.

"Программа была насыщенной. Танец "Симд", осетинский обрядовый танец «праздник в Осетии», аланский танец, танец с кинжалами и другие. Наши ребята исполнили осетинские и абхазские песни. Жителей Абхазии ждет еще три концерта", — сказал Гаглоев.

Как отметил Худрук ансамбля "СИМД" Ростик Гаглоев, в планах, пригласить абхазские ансамбли  в Южную Осетию.

По теме

Президенты РЮО и Абхазии встретились в Сухуме
Абхазия и Южная Осетия подписали два двусторонних документа
"Симд", "Ерцаху", "Кавказ": Алания и Абхазия выступили на одной сцене
Президент РЮО возложил цветы к мемориалу в Парке Славы
Первый визит: президент РЮО Анатолий Бибилов посетит Абхазию


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Парламент Южной Осетии
    Доверия нет!

    Большинство депутатов парламента Южной Осетии проголосовали за вотум недоверия вице-спикеру Дмитрию Тасоеву.

  • Цех по производству сигарет, фото из архива
    Дорого дымить

    Пополнить бюджет и снизить число курильщиков Азербайджану поможет повышение цен на табачные изделия, считают во Всемирном банке.

  • Заграничная виза
    Безвиза не будет

    Посольство США в Армении распространило сообщение, в котором опровергло слухи о возможной отмене въездных виз между двумя странами.

  • Верблюд, архивное фото
    Атака черных вдов

    Пауки каракурты, из рода черных вдов, нападают на верблюдов в Атырауской области Казахстана – их жертвами уже стали шесть животных.

  • Легкая летняя сангри. Архивное фото
    Жажда – все!

    Соль от потливости, смешанные ткани вместо дорогого шелка — специалисты рассказали, как пережить знойный июль без проблем.

  • Центр занятости населения
    Тунеядцы 2.0

    Новая концепция декрета президента №3 «О предупреждении социального иждивенчества» поступила на рассмотрение в администрацию Лукашенко.

  • Сотрудник отделения офтальмологии
    Стачка без конца

    На встрече семейных врачей с премьер-министром не удалось достичь компромисса по важным вопросам – забастовка продолжается.

  • Судно-перевозчик сжиженного природного газа, архивное фото
    Сектор газа

    Поставки сжиженного газа из Соединенных Штатов Америки в Литву начнутся в августе этого года, заявила президент Даля Грибаускайте.

  • Правительство Молдовы
    Обновить кабинет

    Депутаты молдавского парламента утвердили законопроект по реформе исполнительной власти.

  • Парламент Южной Осетии
    Доверия нет!

    Большинство депутатов парламента Южной Осетии проголосовали за вотум недоверия вице-спикеру Дмитрию Тасоеву.

  • Цех по производству сигарет, фото из архива
    Дорого дымить

    Пополнить бюджет и снизить число курильщиков Азербайджану поможет повышение цен на табачные изделия, считают во Всемирном банке.

  • Заграничная виза
    Безвиза не будет

    Посольство США в Армении распространило сообщение, в котором опровергло слухи о возможной отмене въездных виз между двумя странами.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Официальная встреча делегации Республики Южная Осетия во главе с Президентом Анатолием Бибиловым на государственной границе по реке Псоу
Визит президента: Анатолий Бибилов в Абхазии
День президента: как Бибилов посетил Абхазию
День президента: как Бибилов посетил Абхазию
Как питаться в жару
Как питаться в жару

Соцсети

Sputnikabkhazia