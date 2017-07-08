Мукба: участие в кастинге шоу "Голос" - положительный опыт

В любом случае, участие в кастинге музыкального шоу "Голос" – это положительный опыт, считает певица Хибла Мукба..

"Мне удалось позаниматься с сильнейшим педагогом, в течение недели набралась опыта. Это педагог в школе "Фонограф" у Сергея Жилина, зовут ее Татьяна Семина, она замечательный человек. Я была готова к кастингу, педагоги были на 99% уверены, что я пройду, но, может быть, моя ошибка была в том, что выбрала последний день кастинга", - говорит она.

По словам Мукба, она сама могла выбрать день для выступления с 30 июня по 4 июля.

"Я решила что у меня будет больше времени подготовиться ", — добавила певица.