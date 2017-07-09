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Ялса Зантария, Лали Сичинава, Эсма Гемуа
© Sputnik. Юлия Квициния

Зантария о титуле "Принцесса мира 2017": ответственно представлять Абхазию

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О том, как прошел международный фестиваль красоты, таланта и моды "Принц и принцесса мира 2017", и о дальнейших планах юной красавицы рассказали президент фонда "L-Star" Лали Сичинава, Ялса Зантария - победительница международных конкурсов красоты и мама Ялсы – Эсма Гемуа.

8-летняя Ялса Зантария стала  "Принцессой мира" и обладательницей супер гран-при международного фестиваля красоты, таланта и моды "Принц и принцесса мира 2017", который состоялся в Болгарии с 23-по 30 июня.

"Очень сильно переживаю, когда Ялса выступает на международных фестивалях, так как она представляет свою республику, выходит под абхазским флагом в костюмах с национальными элементами", — отметила мама девочки Эсма Гемуа. 

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