Зантария о титуле "Принцесса мира 2017": ответственно представлять Абхазию

"Очень сильно переживаю, когда Ялса выступает на международных фестивалях, так как она представляет свою республику, выходит под абхазским флагом в костюмах с национальными элементами", — отметила мама девочки Эсма Гемуа.
"Очень сильно переживаю, когда Ялса выступает на международных фестивалях, так как она представляет свою республику, выходит под абхазским флагом в костюмах с национальными элементами", — отметила мама девочки Эсма Гемуа.
О результатах встречи Путина и Трампа на полях саммита в Гамбурге рассуждает для Sputnik президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
На сессии Парламента Абхазии 5 июля проект постановления об организации онлайн-трансляции открытых заседаний Народного Собрания не набрал необходимого количества голосов. Из 32 присутствующих народных избранников 14 проголосовали за постановление, 13 против, трое воздержались.
Российский живописец и график, народный художник СССР Илья Сергеевич Глазунов родился 10 июня 1930 года в Ленинграде (Санкт-Петербурге).
Большинство депутатов парламента Южной Осетии проголосовали за вотум недоверия вице-спикеру Дмитрию Тасоеву.
Пополнить бюджет и снизить число курильщиков Азербайджану поможет повышение цен на табачные изделия, считают во Всемирном банке.
Посольство США в Армении распространило сообщение, в котором опровергло слухи о возможной отмене въездных виз между двумя странами.
Пауки каракурты, из рода черных вдов, нападают на верблюдов в Атырауской области Казахстана – их жертвами уже стали шесть животных.
Соль от потливости, смешанные ткани вместо дорогого шелка — специалисты рассказали, как пережить знойный июль без проблем.
Новая концепция декрета президента №3 «О предупреждении социального иждивенчества» поступила на рассмотрение в администрацию Лукашенко.
На встрече семейных врачей с премьер-министром не удалось достичь компромисса по важным вопросам – забастовка продолжается.
Поставки сжиженного газа из Соединенных Штатов Америки в Литву начнутся в августе этого года, заявила президент Даля Грибаускайте.
Депутаты молдавского парламента утвердили законопроект по реформе исполнительной власти.
Таджикистан хочет получить от Европейского банка реконструкции и развития дополнительные средства для модернизации Кайраккумской ГЭС.
Президент Афганистана предлагает Узбекистану и Туркмении присоединиться к региональному энергетическому проекту CASA-1000.
В столице Эстонии проходит крупнейший в странах Балтии региональный конгресс секты «Свидетели Иеговы», запрещенной в ряде стран.
Большинство депутатов парламента Южной Осетии проголосовали за вотум недоверия вице-спикеру Дмитрию Тасоеву.
Пополнить бюджет и снизить число курильщиков Азербайджану поможет повышение цен на табачные изделия, считают во Всемирном банке.
Посольство США в Армении распространило сообщение, в котором опровергло слухи о возможной отмене въездных виз между двумя странами.