Зантария о титуле "Принцесса мира 2017": ответственно представлять Абхазию

8-летняя Ялса Зантария стала "Принцессой мира" и обладательницей супер гран-при международного фестиваля красоты, таланта и моды "Принц и принцесса мира 2017", который состоялся в Болгарии с 23-по 30 июня.

"Очень сильно переживаю, когда Ялса выступает на международных фестивалях, так как она представляет свою республику, выходит под абхазским флагом в костюмах с национальными элементами", — отметила мама девочки Эсма Гемуа.