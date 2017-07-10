Ученые из России изучают исчезающий вид черепах в Абхазии

"К сожалению, вид средиземноморской черепахи сокращается, и он находится под угрозой исчезновения, и благодаря Марку Пестову, у нас есть возможность получить точную информацию о состоянии популяции", — сказал Роман Дбар.

По словам Романа Дбар, на сегодняшний день необходимо ставить вопрос о создании питомника для искусственного разведения черепах и выпуска их в природу.

"В Абхазии пока есть популяция, главные усилия мы сосредоточить на том, чтобы сохранить места обитания", — сказал Марк Пестов.

По словам Романа Дбар, по распоряжению президента Рауля Хаджимба, ведется активная работа по Пицундо-Мюссерскому заповеднику, территория которого будет огораживаться.

"Будут проведены работы по установлению четких границ, и будет создаваться специальная цифровая карта с границами, с точность до нескольких сантиметров, которая позволит исключить спора, относительно пограничных районов в заповеднике", — сказал Дбар.

Как отметил Роман Дбар, необходимо, чтобы эти территории вошли в буферную зону заповедника, для того, чтобы обеспечить правовую охрану территорий обитания средиземноморских черепах.