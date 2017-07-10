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Ученые из России изучают исчезающий вид черепах в Абхазии

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Директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар, герпетолог, кандидат биологических наук Марк Пестов, аспирантка Зоологического института Академии наук России Анна Гнетнева, в эфире Sputnik Абхазия рассказали, в чем главная проблема выживания в Абхазии средиземноморской черепахи, как сохранить и развивать популяцию этих животных.

"К сожалению, вид средиземноморской черепахи сокращается, и он находится под угрозой исчезновения, и благодаря Марку Пестову, у нас есть возможность получить точную информацию о состоянии популяции", — сказал Роман Дбар.

По словам Романа Дбар, на сегодняшний день необходимо ставить вопрос о создании питомника для искусственного разведения черепах и выпуска их в природу. 

"В Абхазии пока есть популяция, главные усилия мы сосредоточить на том, чтобы сохранить места обитания", — сказал Марк Пестов.

По словам Романа Дбар,  по распоряжению президента Рауля Хаджимба, ведется активная работа по  Пицундо-Мюссерскому  заповеднику, территория  которого будет  огораживаться.

 "Будут проведены работы по установлению  четких границ, и будет создаваться специальная цифровая карта  с границами, с точность до нескольких сантиметров, которая позволит исключить спора, относительно пограничных районов в заповеднике", — сказал Дбар.

Как отметил Роман Дбар, необходимо, чтобы эти территории вошли в буферную зону заповедника, для того, чтобы обеспечить правовую охрану территорий обитания средиземноморских черепах. 

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