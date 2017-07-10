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Джения Эсма
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Букет" джазовых артистов: Джениа о джаз-фестивале в Абхазии

Радио
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О том, как пройдет второй Международный джазовый фестиваль в Абхазии, рассказала художественный руководитель Абхазской госфилармонии имени Раждена Гумба Эсма Джениа.

"На данном этапе идет активная подготовка к фестивалю, ведь осталось несколько дней. Первая группа музыкантов приезжает 11 июля, участники концерта, который пройдет 13 июля. Это замечательная группа, такой "букет" джазовых артистов, среди которых известнейший джазовый гитарист Алексей Кузнецов", — сказала Джениа. 

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