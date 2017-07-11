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Аэлита Шакая
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Диетолог: рекомендую шоколад в умеренных количествах при диете

Радио
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О пользе и вреде шоколада рассказала во Всемирный день шоколада диетолог Аэлита Шакая.

"Сказать, что шоколад – полезный продукт, я бы не рискнула, но он не такой вредный в умеренных количествах. Если употреблять грамм 30 шоколада, это треть плитки, в день два-три раза в неделю, то никакого вреда ни для здоровья, ни для фигуры не будет", — сообщила диетолог.

Шакая также отметила, что шоколад не противопоказан людям, соблюдающим диету. 

"Я бы даже рекомендовала этим людям шоколад в умеренных количествах", — сказала диетолог. 

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