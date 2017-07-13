МЧС: вся Абхазия сочувствует семье погибшего туриста

"По поручению президента и премьер-министра Абхазии отправка тела погибшего была взята под контроль МЧС. Участие в поисках преступников мы не принимали, были задействованы все компетентные органы. Работа по поиску преступников ведется", — подчеркнул Лев Квициния.

По словам Льва Квициния, за последние 25 лет в Абхазии — это единичный случай.

"Такие случаи, к сожалению, есть и во всем мире", — сказал Квициния.

Преступники в масках, вооруженные огнестрельным и холодным оружием, совершили нападение на группу отдыхающих из Москвы во вторник 11 июля.



