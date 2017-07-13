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Брифинг МЧС Льва Квициния по отправке домой тела туриста,убитого в селе Приморское Гудаутского района, 11 июля 2017
© Sputnik / Томас Тхайцук

МЧС: вся Абхазия сочувствует семье погибшего туриста

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Темы:
Убийство российского туриста (33)
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Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния на брифинге в четверг 13 июля сообщил, что тело убитого в Абхазии туриста отправлено в Москву.

"По поручению президента и премьер-министра Абхазии отправка тела погибшего была взята под контроль МЧС. Участие в поисках преступников мы не принимали, были задействованы все компетентные органы. Работа по поиску преступников ведется", — подчеркнул Лев Квициния. 

По словам Льва Квициния, за последние 25 лет в Абхазии — это единичный случай. 

"Такие случаи, к сожалению, есть и во всем мире", — сказал Квициния.

Преступники в масках, вооруженные огнестрельным и холодным оружием, совершили нападение на группу отдыхающих из Москвы во вторник 11 июля.


Темы:
Убийство российского туриста (33)

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