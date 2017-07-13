МЧС: вся Абхазия сочувствует семье погибшего туриста

Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния на брифинге в четверг 13 июля сообщил, что тело убитого в Абхазии туриста отправлено в Москву.
Лев Квициния о погибшем туристе в Абхазии
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"По поручению президента и премьер-министра Абхазии отправка тела погибшего была взята под контроль МЧС. Участие в поисках преступников мы не принимали, были задействованы все компетентные органы. Работа по поиску преступников ведется", — подчеркнул Лев Квициния.
По словам Льва Квициния, за последние 25 лет в Абхазии — это единичный случай.
"Такие случаи, к сожалению, есть и во всем мире", — сказал Квициния.
Преступники в масках, вооруженные огнестрельным и холодным оружием, совершили нападение на группу отдыхающих из Москвы во вторник 11 июля.
Ранее Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Украине грозит крупный штраф из-за серьезных задержек при организации песенного конкурса "Евровидение-2017", прошедшего в Киеве, и нежелания сотрудничать с EBU по поводу участия России в конкурсе.