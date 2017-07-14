Арсалия: организуем прямую трансляцию "Хибла Герзмава приглашает…"

"Открытие фестиваля прошло в родном театре Хиблы Герзмава — в театре Станиславского и Немировича-Данченко, а абхазская часть пройдет в драмтеатре. В этом году примет участие московский ковер-оркестр под управлением дирижера Фабио Мастранджело, а также гости Хиблы Герзмава", — рассказала Арсалия.

Министр культуры сообщила, что фестиваль в этом году будет проходить только один день.

"Так как желающих попасть на концерт очень много, мы решили организовать прямую трансляцию фестиваля на площади перед драмтеатром", — рассказала Арсалия.