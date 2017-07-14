Юная пианистка из Абхазии о конкурсе в Италии: члены жюри кричали "браво"

"В жюри были четыре человека, две преподавательницы итальянской консерватории Пезаро. После выступления мне даже крикнули "Браво", — поделилась вдохновенно Лиза.

В Италии в городе Пезаро в рамках ежегодного международного летнего фестиваля Fiestalonia 10 июля прошел конкурс инструментальных исполнителей, в котором приняла участие и юная абхазская пианистка Елизавета Логуа.