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Галина и Елизавета Логуа
© Sputnik / Томас Тхайцук

Юная пианистка из Абхазии о конкурсе в Италии: члены жюри кричали "браво"

Радио
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Юная абхазская пианистка Елизавета Логуа стала лауреатом первой степени на фестивале Fiestalonia в Италии. Об этом в интервью радио Sputnik рассказали Елизавета Логуа и ее мама Галина Бондарева.

Мама конкурсантки отметила, что оценка выступлений шла не по соревновательному принципу. Требования серьезные – музыканты должны показать технику владения инструментом, исполнительское мастерство, оценивалась и сложность произведения, и даже манера поведения на сцене и культура исполнения.

"В жюри были четыре человека, две преподавательницы итальянской консерватории Пезаро. После выступления мне даже крикнули "Браво", — поделилась вдохновенно Лиза. 
В Италии в городе Пезаро в рамках ежегодного международного летнего фестиваля Fiestalonia 10 июля прошел конкурс инструментальных исполнителей, в котором приняла участие и юная абхазская пианистка  Елизавета Логуа.



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