Чкадуа: критики отметили в "Чане" фазилевское настроение

Диплом в номинации "Проза" Международной премии имени Фазиля Искандера получил Ричард Чкадуа за сборник рассказов "Чан". О том, как проходила церемония награждения, что отмечали литературные критики, абхазский писатель рассказал в интервью Sputnik.





"Судя по тому, что говорили профессиональные литературные критики о сборнике рассказов "Чан", он довольно емко и лаконично передавал им то настроение, которое, возможно, когда-то освещал и великий Фазиль. Каким-то намеком это настроение проходило и в "Чане", — сказал Чкадуа.