Голубовский: криптовалюты – очень опасное и рискованное дело

На всех биржах, торгующих криптовалютами, необходимо крупными буквами писать: здесь вы рискуете потерять до 90% средств, считает аналитик финансовой группы "Калита-Финанс".

Биткоин — финансовая пирамида. Вложения в эту и другие криптовалюты – высокорисковые инвестиции. В связи с чем, их нужно отнести к финансовым активам и разрешить биржевые сделки с ними только квалифицированным инвесторам.

Аналитик финансовой группы "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский сообщил радио Sputnik, что в настоящее время к криптовалютам отношение в мире разное — где-то они легализуются как платежное средство, где-то об этом думают, где-то их запрещают, а где-то они остаются в серой зоне.