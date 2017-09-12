Соловкин: страхование в Абхазии уже доступно для заемщиков и отдыхающих

О том, какие виды страховой деятельности уже доступны для граждан Абхазии и гостей страны, в интервью sputnik Абхазия рассказал руководитель департамента развития российской страховой компании "Опора" Александр Соловкин.

"В виду отсутствия регламентирующих документов по обязательным видам страхования в Абхазии, мы начали свою работу со страхования несчастных случаев. В частности, разработано страхование для заемщиков потребительских кредитов в банках. Создан и работает продукт по страхованию от несчастных случаев отдыхающих", — рассказал в интервью радио Sputnik Абхазия Александр Соловкин.

Полную версию интервью с руководителем департамента развития российской страховой компании "Опора" Александром Соловкиным слушайте на радио Sputnik Абхазия и читайте на сайте.