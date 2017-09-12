Соловкин: страхование в Абхазии уже доступно для заемщиков и отдыхающих

Полную версию интервью с руководителем департамента развития российской страховой компании "Опора" Александром Соловкиным слушайте на радио Sputnik Абхазия и читайте на сайте.
О том, какие виды страховой деятельности уже доступны для граждан Абхазии и гостей страны, в интервью sputnik Абхазия рассказал руководитель департамента развития российской страховой компании "Опора" Александр Соловкин.
Полную версию интервью с руководителем департамента развития российской страховой компании "Опора" Александром Соловкиным слушайте на радио Sputnik Абхазия и читайте на сайте.
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Глава комитета парламента Южной Осетии прокомментировал заявление США с требованием вывести из республики российских военных.
Спецслужбы Азербайджана провели операцию по задержанию радикальных исламистов в Габалинском районе республики.
Адвокаты группы "Сасна црер", захватившей в прошлом году полк ППС, сорвали заседание суда, забастовав против "незаконной практики осмотра и обыска защитников".