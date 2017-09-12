Гаспарян: Киев так же неадекватен, как власти Грузии

На данный момент руководство России не рассматривает вариант признания независимости ЛНР и ДНР. По словам политолога Армена Гаспаряна, сейчас главными задачами являются выполнение Минских соглашений и недопущение этнического уничтожения людей (как это было в Южной Осетии).