Чирикба: потеря языка для Абхазии сравнима с махаджирством

Руководитель направления по развитию языков Вячеслав Чирикба на презентации проектов программы "Абазины и абхазы: перспективы сохранения и развития языков, полевые исследования и архивные материалы" в пресс-центре Sputnik Абхазия рассказал про исследовательскую работу среди школьников и детей дошкольного возраста.

"Результаты работы катастрофические, вырастают поколения детей, которые никогда не будут говорить на родном языке, а они будут строить Абхазию, на каком они языке будут ее строить? Эта проблема решаема. Язык восстановит свои позиции, он станет полноценным языком абхазского общества, языком школы, языком учреждений, улицы, но для этого нужно очень много работать, и время не терпит, задача срочная, требует огромного количества интеллектуальных, материальных и людских ресурсов. Потеря языка для Абхазии будет равняться по своей значимости с махаджирством", – сказал Чирикба.

Руководитель направления по развитию языков сообщил, что за короткий срок руководители проекта должны представить правительству и Министерству образования Абхазии их видение решение проблемы.



