Лейба: через год тепличный самшит познакомится с дикой природой

Менеджер проекта "Сохранение самшита Колхидского" Роман Лейба в интервью Sputnik Абхазия рассказал о посадке саженцев самшита, пострадавшего от гусениц огневки.

По словам Романа Лейба, первая тысяча саженцев самшита была посажена в селе Мгудзырхуа 11 сентября.

"Через полтора-два месяца черенки пустят корни. При соблюдении всех необходимых условий, пересадку саженцев в грунт можно осуществить через год", — сказал Лейба.

В рамках проекта "Апсабара" планируется посадить 20 тысяч саженцев самшита.



