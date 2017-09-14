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Алик Алавердян

Алавердян: "Каданс" услышит Европа, если будут деньги

© Sputnik / Томас Тхайцук
Радио
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Со 2 по 5 ноября 2017 года в городе Пушкино пройдет Международный фестиваль искусств "Азбука Искусств "ABC-2017", к участию в котором приглашен ансамбль "Каданс". О том, какие трудности приходится преодолевать участникам коллектива, чтобы посещать международные вокальные конкурсы, Sputnik Абхазия рассказал руководитель ансамбля Алик Алавердян.

"Организаторы фестиваля очень ждут нас в Пушкино. Но проблема в том, что "Каданс" не может зарабатывать деньги, так как является автономной некоммерческой организацией. Финансовая сторона очень затруднительная, в связи с чем на родителей ложатся большие финансовые нагрузки. Пропускать новый фестиваль не хочется, так как мы на нем представим Абхазию, и нас услышит вся Западная Европа, делегации с постсоветского пространства, вполне возможно и из США", — рассказал Алавердян в интервью ведущей радио Sputnik Абхазия Лиане Эбжноу. 

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