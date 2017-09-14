Ищенко: бегство Порошенко и раздел Украины возможны

Первая волна удивления прорывом "опального" одесского губернатора и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили через польско-украинскую границу несколько поутихла, и пришло время разобраться — кто и что стоит за этим событием, а также чем может обернуться "восседание" Саакашвили во Львове.

Политический эксперт Ростислав Ищенко прокомментировал текущую ситуацию, которая, по сути, является прямым вызовом действующей украинской власти.

"Сейчас у Саакашвили прекрасная позиция, у него есть все шансы на победу, не у него, а у людей, которые за ним стоят. Это не значит, что он победит, но если Порошенко власть потеряет, то это будет старт распада Украины, за которым последует ее раздел", — считает эксперт.

Кто стоит за Саакашвили и как выглядит текущий расклад сил в стране, вы услышите в комментариях Ростислава Ищенко на радио Sputnik Беларусь.