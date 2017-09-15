16:59 15 Сентября 2017
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Дмитрий Гвазава
© Фото: АКВАФОН

Гвазава о гонке Mitjet 2L в Сочи: предстоит плотная конкуренция

Радио
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О настрое на предстоящую гонку шестого этапа Кубка России – 2017 Mitjet 2L, который пройдет на Сочинском автодроме в ближайшие выходные, радио Sputnik Абхазия рассказал гонщик Дмитрий Гвазава.

Шестой этап Кубка России – 2017 Mitjet 2L пройдет на Сочинском автодроме 15-16 сентября.

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