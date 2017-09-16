Одинцова об абхазских студентах "Щуки": в "Игроках" раскрылись по-новому

Руководитель абхазской студии "Щуки" Елена Одинцова в интервью Sputnik Абхазия рассказала о спектакле "Игроки", премьера которого пройдет 16 сентября в учебном театре Института имени Бориса Щукина.

"Некоторые студенты абхазской студии "Щуки" в спектакле "Игроки" прозвучали по-новому. Не могла представить образ, который сумел создать Гурам Квициния. Очень любопытно играет Жиба. Они все научились работать в ансамбле", — рассказала Елена Одинцова в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Лианой Эбжноу.