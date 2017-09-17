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Владимир Кляус
© Фото: с сайта "Наука в Сибири"

Кляус: фольклор говорит о морали народа

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Доктор филологических наук, фольклорист Владимир Кляус, который читал лекции аспирантам АНА по современным методам изучения фольклора, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, нужен ли фольклор человеку в его повседневной жизни.

"Если вы проанализируете себя, то при определенных навыках вы выделите те тексты, носителями который вы являетесь, которые вы рассказываете своим родным — это и будет ваш фольклорный репертуар", — сказал Кляус.


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