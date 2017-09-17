Кляус: фольклор говорит о морали народа

Доктор филологических наук, фольклорист Владимир Кляус, который читал лекции аспирантам АНА по современным методам изучения фольклора, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, нужен ли фольклор человеку в его повседневной жизни.





"Если вы проанализируете себя, то при определенных навыках вы выделите те тексты, носителями который вы являетесь, которые вы рассказываете своим родным — это и будет ваш фольклорный репертуар", — сказал Кляус.