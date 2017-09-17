Родькин: вузы России обучат основам блокчейна и криптовалют

О биткоинах и новых технологиях в мире электронных денег рассказал доцент научно-исследовательского института ВШЭ, кандидат искусствоведения Павел Родькин.

В ряде российских вузов с нового учебного года начали преподавать основы блокчейна и криптовалют. Обучением студентов занимаются представители индустрии.

"Введение данных программ в МГУ, Высшей школе экономики, МФТИ и СПбГЭУ (Санкт-Петербургском государственном университете) является очень своевременным шагом. Учиться студенты будут всем технологическим сторонам вопроса", — сказал Родькин в эфире радио Sputnik.

Как отмечают эксперты рынка, спрос на блокчейн-специалистов на рынке труда есть уже сейчас и продолжит расти. Аналогичные мастер-классы по инновационным финансовым инструментам преподают и во многих университетах других стран. Например, в Южной Корее специальный курс по блокчейну и криптовалютам работает уже третий года подряд.