Родькин: вузы России обучат основам блокчейна и криптовалют

"Введение данных программ в МГУ, Высшей школе экономики, МФТИ и СПбГЭУ (Санкт-Петербургском государственном университете) является очень своевременным шагом. Учиться студенты будут всем технологическим сторонам вопроса", — сказал Родькин в эфире радио Sputnik.
Как отмечают эксперты рынка, спрос на блокчейн-специалистов на рынке труда есть уже сейчас и продолжит расти. Аналогичные мастер-классы по инновационным финансовым инструментам преподают и во многих университетах других стран. Например, в Южной Корее специальный курс по блокчейну и криптовалютам работает уже третий года подряд.