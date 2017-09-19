Мартынов об МПРИ: хоть какой-то официальный формат общения





"В любых конфликтных ситуациях лучше разговаривать, чем не разговаривать. В любом случае существование подобных форматов полезно. Если часто не возникает каких-то инцидентов, это не потому, что все хорошо, а именно потому, что существуют подобные механизмы", — сказал Мартынов.