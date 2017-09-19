Мартынов об МПРИ: хоть какой-то официальный формат общения

Политолог Алексей Мартынов в интервью Sputnik Абхазия о встрече в формате МПРИ.
Чемпион мира по вольной борьбе среди юношей Инар Кетия вместе со своим первым наставником Дзукой Бения рассказали в беседе с корреспондентом Sputnik о самой сложной победе и о планах на будущее.
О физике тайфунов в эфире радио Sputnik рассказал сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
Камеру снабдили USB-зарядкой и вновь пустили в массовое производство.
Югоосетинские и российские военные промаршировали в центре Цхинвала в рамках генеральной репетиции парада в честь 27-ой годовщины Республики Южная Осетия.
Госкомитет Азербайджана подготовил список запрещенной литературы, в который могут включить нелицензированные книги религиозного характера.
Проблема демографии является одной из основных проблем Армении, тенденции очень тревожные, считает президент республики Серж Саргсян.
Казахстанские производители рельсов заключили контракт на поставку нескольких десятков тонн своей продукции в Узбекистан.
Голливудский актер Стивен Сигал рассказал курсантам Академии МВД Кыргызстана о своем полицейском прошлом и дал несколько советов.
В Бресте суд признал виновными в незаконном обороте оружия и наркотиков трех молодых людей - сторонников языческих и экстремистских движений.
Основные причины падения объемов транзита через Латвию лежат в экономической плоскости и связаны со слишком высокими тарифами на перевозку.
Президент Литвы считает, что учения "Запад-2017" носят агрессивный характер, несмотря на признание прозрачности учений Пентагоном.
Сразу несколько рейсов авиакомпании "Air Moldova" были задержаны в понедельник, причину пассажирам не объяснили.
Таджикистан успешно дебютировал на мировом рынке государственных ценных бумаг: деньги необходимы Душанбе на достройку Рогунской ГЭС.
В Санкт-Петербурге суд приговорил к пяти годам колонии кыгргызстанца, толкнувшего под поезд гражданина Узбекистана: осужденный отрицает наличие умысла.
К 2020 году Россия планирует запустить три железнодорожных парома, которые свяжут Калининградскую и Ленинградскую области в обход стран Балтии.
Югоосетинские и российские военные промаршировали в центре Цхинвала в рамках генеральной репетиции парада в честь 27-ой годовщины Республики Южная Осетия.
Госкомитет Азербайджана подготовил список запрещенной литературы, в который могут включить нелицензированные книги религиозного характера.
Проблема демографии является одной из основных проблем Армении, тенденции очень тревожные, считает президент республики Серж Саргсян.