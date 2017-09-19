Швец: архитектура, как музыка

"Разговор был о пропедевтике (введение в какую-либо науку или искусство-ред.) — основы, с которыми приходится работать. Потому что, когда их (основы-ред.) перескакивают, то человек не может разговаривать на изобразительном языке", — сказал Швец.