00:05 20 Сентября 2017
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Александр Швец
© Sputnik / Томас Тхайцук

Швец: архитектура, как музыка

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Архитектор-дизайнер Александр Швец в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о том, какие лекции провел в Сухуме.

"Разговор был о пропедевтике (введение в какую-либо науку или искусство-ред.) — основы, с которыми приходится работать. Потому что, когда их (основы-ред.) перескакивают, то человек не может разговаривать на изобразительном языке", — сказал Швец.

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