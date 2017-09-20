Джопуа: дерматит крупного рогатого скота человеку не передается

Начальник Государственной ветеринарной службы Абхазии Роман Джопуа в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о дерматите крупного рогатого скота.
Одному из старейших учебных заведений Абхазии Сухумскому реальному училищу, а ныне Сухумскому государственному колледжу 20 сентября исполняется 113 лет.
Театральная постановка "Махаджиры" – сокращенная версия двухактной пьесы Самсона Чанба. Ее премьерой в сентябре 2016 года Абхазский государственный драматический театр открыл свой 86 сезон.
В 27-ю годовщину провозглашения Республики Южная Осетия Владимир Путин подтвердил намерение России содействовать безопасности и стабильности в Кавказском регионе.
Южная Осетия празднует 27-ю годовщину провозглашения Республики – эта дата является одним из главных государственных праздников страны.
В Азербайджане 20 сентября отмечается День нефтяника: нефтяная промышленность связана практически со всеми направлениями национальной экономики.
Министерство иностранных дел России уведомило своих коллег в Армении о запуске ежедневных рейсов по маршруту Сочи-Ереван.
Бишкек расценил встречу президента Казахстана с одним из кандидатов на пост главы Кыргызстана как попытку повлиять на исход предстоящих выборов.
Кыргызстанец нацарапал слова на монументе Авраама Линкольна в Вашингтоне, ему грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до 25 тысяч долларов.
Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел на полигон "Борисовский" на вертолете, здесь он будет наблюдать за ходом учений "Запад-2017".
Сторонники введения единого языка обучения в Латвии не ответили ни на один конкретный вопрос: где брать учителей и сколько будет стоить переход школ на латышский.
Латвия может направить протест в Еврокомиссию на Литву из-за демонтированного под предлогом ремонта участка железной дороги Мажейкяй-Реньге.
Молдавский фотограф стал победителем крупнейшего в мире конкурса "EyeEm Photography Awards 2017" в номинации "Фотожурналист".
В Таджикистане объяснили, для чего вводят запрет на ряд боевых искусств: предотвратить насилие и повысить интерес к национальным видам спорта.
Регулярные автобусные маршруты между крупными городами Казахстана и Узбекистана откроют до конца этого года.
Эстонский военный атташе подполковник Каупо Кийс признал прозрачность белорусско-российских военных учений "Запад-2017", посетив полигон Доманово.
Южная Осетия празднует 27-ю годовщину провозглашения Республики – эта дата является одним из главных государственных праздников страны.
В Азербайджане 20 сентября отмечается День нефтяника: нефтяная промышленность связана практически со всеми направлениями национальной экономики.
Министерство иностранных дел России уведомило своих коллег в Армении о запуске ежедневных рейсов по маршруту Сочи-Ереван.