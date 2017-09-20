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Роман Джопуа
© Sputnik / Томас Тхайцук

Джопуа: дерматит крупного рогатого скота человеку не передается

Радио
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Начальник Государственной ветеринарной службы Абхазии Роман Джопуа в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о дерматите крупного рогатого скота.

"Хочу успокоить жителей Абхазии – вирус человеку не передается, но на период заболевания животного временно становится непригодной молочная и мясная продукция", — сказал Джопуа. 




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