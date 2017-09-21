Григорьев о криптовалютах: джина в бутылку обратно не загонишь

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"Дешевые" деньги для Абхазии: кому выгодны налоговые льготы Министерство экономики Абхазии предложило снизить налоговую нагрузку по кредитам, привлеченным предпринимателями из-за рубежа. Кто и какие выгоды получит в случае принятия этой поправки в закон "О налоге на прибыль организаций", рассказали корреспонденту Sputnik министр экономики Адгур Ардзинба и депутат Народного Собрания Абхазии Натали Смыр. 11

Военнослужащие ЮВО примут участие в параде в честь Дня Победы Парадные расчеты ЮВО в составе около 150 солдат и офицеров военной базы примут участие в параде в День Победы. 23